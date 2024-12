HLA: BT Füchse, Hard und Krems siegen im Gleichschritt

Die BT Füchse gehen als Tabellenführer der HLA Meisterliga in die Ligapause, die bis Anfang Februar dauern wird. Das Team aus Bruck an der Mur siegt am Samstag bei Bregenz mit 31:23 und verteidigt damit den Platz an der Spitze.

Nur einen bzw. zwei Punkte dahinter lauern Hard und Krems, die Vorarlberger gewinnen in Linz mit 38:27, Krems hatte bereits am Freitag die Fivers Margareten mit 32:27 geschlagen.

Siege gibt es weiters für Graz (29:23 bei Schwaz), Vöslau (21:19 gegen Bärnbach/Köflach) und West Wien (30:24 bei Ferlach).