Fix! Straka kommt zu Austrian Alpine Open 2026

Die Sensation ist perfekt.

Sepp Straka wird kommendes Jahr an den Austrian Alpine Open in Kitzbühel teilnehmen. Das bestätigen die Veranstalter im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag offiziell.

Die österreichische Golf-Ikone wird im Mai 2026 im Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith aufschlagen. "Ich freue mich sehr ein Teil der Austrian Alpine Open zu sein und es passt perfekt in meinen Zeitplan", sagt Straka, der via Video-Call zugeschalten wurde.

Straka kommt nach Kitzbühel - "Hat einen Boom ausgelöst"

"Ich freue mich sehr ein Teil der Austrian Alpine Open zu sein und es passt perfekt in meinen Zeitplan." Straka nütze "jede Chance, um nach Hause zu kommen. Aber: Nach Kitzbühel bin ich bisher sehr wenig gekommen".

Heuer nahm der gebürtige Wiener im Salzburger Golfclub Gut Altentann nicht teil - nun kehrt der in Alabama wohnhafte zweifache Ryder-Cup-Sieger in seine Heimat zurück.

Veranstalter Edwin Weindorfer gibt sich indes begeistert: "Einen Ryder-Cup-Spieler zu haben, der einen Punkt geholt und zusammen mit Superstar Jon Rahm gespielt hat, ist schon etwas Besonderes. Er hat in Österreich einen Boom ausgelöst - wie viele haben ihm beim Ryder Cup im TV zugesehen und werden natürlich auch beim Turnier live dabei sein wollen."

Gegenüber den "Salzburger Nachrichten" träumt Weindorfer von bis zu 50.000 Besuchern über vier Tage.