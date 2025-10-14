Last-Minute-Sieg für die Bears, Niederlage für die Bills

Das letzte Spiel der sechsten NFL-Woche endet in einem Krimi: Die Washington Commanders geben den Sieg gegen Chicago Bears in letzter Sekunde her.

Ein Field Goal zum 24:25-Endstand entscheidet das Duell kurz vor Schluss zugunsten der Bears.

Diese legen im Spiel auch vor: Zwei Field Goals von Kicker Jake Moody im ersten Viertel sowie ein Touchdown-Run von Caleb Williams inklusive Extrapunkt sorgen für die Führung.

Dann kommen die Commanders heran, Chris Moore erzielt einen Touchdown, Matt Gay verwandelt eines von zwei Field Goals. Nach einem weiteren für die Bears bescheren Luke McCaffrey und Zech Ertz den Commanders zwei Touchdowns, bei den Bears scheitert nach einem Touchdown von D'Andre Swift die 2-Point Conversion.

Die Bears kommen dennoch noch einmal in die Scoring Range: Commanders-Quarterback Jayden Daniels fabriziert bei einem Handoff-Versuch mit dem nassen Ball beim Stand von 24:22 einen Fumble, Moody verwandelt schließlich das entscheidende Field Goal.

Wieder Pleite für die Bills

Für die Buffalo Bills gibt es bereits zuvor die zweite Niederlage in Folge, gegen die Atlanta Falcons müssen sie sich mit 14:24 geschlagen geben.

Schon zur Halbzeit führen die Falcons mit 21:7, auf die gute Leistung der Offense folgt dann eine gute Defensivleistung.

Nach dem guten Saisonstart mit vier Siegen sind die Bills ihre Führung in der AFC East los, die New England Patriots lachen nun vom Platz an der Sonne.