Beachvolleyball: ÖVV-Asse heiß auf Saisonstart in Mexiko

Nach der großen Rochade in den österreichischen Beach-Volleyball-Männer-Teams starten die österreichischen Athletinnen und Athleten dieser Tage bei einem Challenge-Turnier in Mexiko in die neue Saison.

Während Dorina und Ronja Klinger bei den Frauen als einziges ÖVV-Team in Progreso am Start sind, versuchen sich bei den Männern gleich sechs Duos. Timo Hammarberg/Tim Berger und das neu formierte Duo Christoph Dressler/Philipp Waller sind fix im Hauptbewerb dabei.

Nach der Trennung von Alexander Horst und Julian Hörl treten die beiden Olympia-Teilnehmer nun mit neuen Partnern an.

Der 42-jährige Routinier Horst spielt mit dem 24-jährigen Laurenz Leitner und soll mit seiner Erfahrung dem Wiener helfen, auf der FIVB ProTour Fuß zu fassen. "Wir könnten eine spannende Paarung darstellen", mutmaßt Horst. Ziel des Duos ist eine Teilnahme an der WM in Australien.

Klinger-Schwestern trainierten mit Olympiasiegerinnen

Auch Hörl möchte sich mit seinem neuen sportlichen Gefährten, Moritz Pristauz, in Yucatan schon als eingespieltes Duo zeigen: "Wir sind weiter zusammengewachsen und konnten in Trainingswettkämpfen auch jede Menge Selbstvertrauen tanken", ist Hörl vor dem Antreten zuversichtlich.

"Wir gehen mit vier Teams in diese Saison, die eine sehr lange wird. Wir freuen uns schon auf die ersten Turniermatches und wollen gleich in Yucatan ähnlich gut abschneiden wie Ende der vergangenen Saison in Chennai und Nuvali", erklärt Männer-Headcoach Martin Olejnak.

Für die Klinger-Schwestern hat die Saison schon im Training mit einem Höhepunkt begonnen. Auf Einladung der Olympiasiegerinnen von Paris, Ana Patricia Silva Ramos und Eduarda Santos Lisboa, haben die beiden zuletzt zweieinhalb Wochen in Uberlandia in Brasilien trainiert.

Das Challenge-Turnier in Yucatan startet am Mittwoch mit der Qualifikation, in der sich auch Moritz Kindl/Paul Pascariuc und Laurenc Grössig/Mathias Seiser versuchen, am Donnerstag beginnen die Gruppenspiele.

