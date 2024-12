Pöltl erreicht bei Raptors-Niederlage nächste Marke

Die Toronto Raptors müssen am Montag (Ortszeit) in ihrem 25. Saisonspiel in der NBA die bereits 18. Niederlage hinnehmen.

Gegen die New York Knicks gibt es ein 108:113. Jakob Pöltl bilanziert mit einem Double-Double aus zehn Punkten und zwölf Rebounds. Weiters weist die Statistik vier Assists, einen Steal sowie zwei Blocks aus. Der 29-jährige Center aus Wien ist insgesamt 33:25 Minuten auf dem Parkett dabei.

In der einzigen Montags-Begegnung der Liga fällt die Entscheidung in der Schlussminute. Karl-Anthony Towns sorgt mit fünf Punkten in Folge für den Endstand. Scottie Barnes ist da schon nicht mehr dabei. Der All-Star der Raptors scheidet Mitte des dritten Viertels mit einer Verletzung am rechten Knöchel aus.

Nächste Marke für Pöltl

Pöltl erreicht die Marke von 1.500 Rebounds im Dress der Kanadier, nachdem er erst am Samstag den 2.000. Punkt erzielt hatte. Die Topscorer der Partie sind RJ Barrett mit 30 bzw. Towns, der auch 15 Rebounds holte, mit 24 Zählern.

Am Donnerstag ist Toronto bei Miami Heat zu Gast. Gegen das Team aus Florida stehen im laufenden Spieljahr eine Auswärtsniederlage und ein Heimsieg zu Buche.

