Knappe Niederlage für Jakob Pöltl und die Toronto Raptors!

Die Kanadier müssen sich den Golden State Warriors mit 114:117 geschlagen geben. Zum dritten Mal in Folge fehlt den Raptors RJ Barrett. Der Wiener erzielt dabei 18 Punkte sowie acht Rebounds.

Curry sorgt für Schockmoment

Für einen Schockmoment und Sorge sorgt Superstar Stephen Curry, der erst vor kurzem NBA-Geschichte schrieb. Der 37-Jährige gerät kurz vor Ende des dritten Viertels an zwei Raptors-Spielern und kommt dabei zu Sturz.

Nachdem er eine Zeit lang liegen bleibt, geht es dann in die Kabine. Laut einer Meldung der Warriors zieht sich Curry eine Beckenprellung zu, mithilfe eines MRTs soll nun die Schwere der Verletzung bestimmt werden. Bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung erzielt Curry 17 Punkte.

Scottie Barnes erzielt mit 29 die meisten Punkte für die Raptors, bei den Warriors Draymond Green mit 21. Mit einem aktuell sechsten Platz bleiben die Golden State Warriors damit vorübergehend auf einem direkten Platz in den Playoffs.

DeRozan übertrifft 25.000-Punkte-Marke

DeMar DeRozan hat als 27. Spieler in der stärksten Basketballliga der Welt die Marke von 25.000 Punkten übertroffen. Pöltls ehemaliger Teamkollege in Toronto wie in San Antonio brachte es beim 116:128 der Sacramento Kings gegen die Chicago Bulls auf 22 Zähler.

Für die Los Angeles Lakers setzte es ohne das verletzte Starduo LeBron James und Luka Doncic ein 89:118 gegen die Milwaukee Bucks, bei denen Giannis Antetokounmpo für 28 Punkte verantwortlich zeichnete. Ein Erfolgserlebnis gab es trotz der Niederlage für den viel gescholtenen Bronny James.

LeBrons 20-jähriger Sohn scorte erstmals in der NBA zweistellig und war mit 17 Zählern gleichauf mit Dalton Knecht bester Werfer der Lakers.

