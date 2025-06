(Un)Lucky Number Zero: Drei Stars, drei Achillessehnenrisse

Unlucky Number Zero.

In der Nacht auf Montag sind die NBA Finals zu Ende gegangen. Im finalen Spiel sieben haben sich die Oklahoma City Thunder mit einem 103:91-Sieg zu Hause über die Indiana Pacers erstmals den Titel geholt (Alle Infos >>>).

Dabei hat es zu Beginn gut für die Gäste ausgesehen: Die Pacers holen mit dem Rücken zur Wand das sechste Spiel der Best-Of-Four-Serie und kommen mit breiter Brust nach Oklahoma. Tyrese Haliburton (25 Jahre alt) trifft drei seiner vier Dreipunkt-Versuche, nach sieben Minuten Spielzeit passiert beim Stand von 16:16 aber das Unglück.

Beim ohnehin an der Wade angeschlagenen Point Guard reißt ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne. Die Pacers spielen ohne ihren Superstar eine ansehnliche erste Halbzeit, im dritten Viertel geht Indiana aber ein.

Drei Spieler mit der Nummer Null

Haliburton steht mit der Verletzung aber nicht alleine da: Mit Jayon Tatum (27) und Damian Lillard (34) haben gleich zwei weitere Superstars in den Playoffs heuer dieselbe Verletzung davongetragen.

"Dame" zieht sich den Achillessehnenriss in der ersten Runde Ende April gegen Haliburtons Pacers zu, zwei Wochen später erwischt es den Celtics-Forward in der zweiten Runde bei den New York Knicks.

Was die drei vereint? Alle drei spielen in der Eastern Conference, alle drei tragen die Nummer Null.

Bei einer Ausfallzeit von mindestens zehn Monaten steht auch fest, dass sie zumindest die gesamte kommende Regular Season zusehen müssen - wenn nicht sogar länger.

Ob das Trio jemals wieder an seine bisherigen Leistungen herankommen kann, bleibt abzuwarten. Eine Studie aus dem Jahr 2020 legt nahe, dass das sehr schwierig wird. Ein einziger von zwölf beobachteten Spielern im Zeitraum zwischen 1992 und 2016 ist wieder an seine Höchstleistungen herangekommen.

Die meisten kommen maximal an 80 Prozent ihrer Bestleistungen heran - wenn sie überhaupt auf den Parkett zurückkehren. Große Namen wie Kobe Bryant, Klay Thompson, Dominique Wilkins, Isiah Thomas und Elgin Baylor sind nicht mehr an ihre vorherigen Leistungen herangekommen.

Durant kommt nach Achillessehnenriss wieder an alte Leistungen heran

Einer der wenigen, der nach so einer Verletzung genauso stark zurückgekehrt ist, ist Kevin Durant. In den Finals 2019 gegen die Toronto Raptors reißt beim damaligen Warriors-Star die Achillessehne. Der zweimalige Finals MVP (2017, 2018) wechselt danach zu den Brooklyn Nets, bestreitet 2019/20 jedoch kein Spiel.

Danach meldet sich "KD" mit 26,9 Punkten durchschnittlich zurück, in den beiden Saisonen darauf legt er sogar 29,9 beziehungsweise 29,1 Punkte pro Spiel auf. Am vergangenen Sonntag ist der 36-Jährige von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets getradet worden - in der schwachen Suns-Saison legte Durant immerhin im Schnitt 26,6 Punkte auf.

Ob dem verletzten Superstar-Trio ein ähnliches Kunststück gelingen wird? Wir werden es frühestens in zwei Jahren erfahren.