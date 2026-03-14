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Gold-Rausch der Familie Aigner setzt sich fort

Veronika Aigner holt im Slalom ihre fünfte Medaille im fünften Rennen bei den Paralympics 2026. Auch Elina Stary darf jubeln.

Gold-Rausch der Familie Aigner setzt sich fort Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Veronika Aigner hat bei den Paralympischen Winterspielen in Cortina ihre vierte Goldmedaille errungen.

Die Alpinskiläuferin gewinnt nach Abfahrt, Kombination und Riesentorlauf am Samstag auf der Tofana auch den Slalom in der sehbeeinträchtigten Klasse an der Seite von Guide Eric Digruber.

Die Niederösterreicherin siegt mit 4,04 Sek. Vorsprung auf ihre Teamkollegin Elina Stary und deren Guide Stefan Winter sowie 9,24 Sek. vor der Slowakin Alexandra Rexova mit Matus Duris.

Vierte Goldmedaille für Veronika Aigner

Für Aigner war es nach eigenem Bekunden wegen Knieproblemen der letzte Slalom ihrer Karriere.

Die 23-Jährige bilanziert bei den Paralympics in Italien mit vier Mal Gold und ein Mal Silber. Das ist eine Rekordausbeute für das ÖPC-Team seit der neuen Klasseneinteilung im Jahr 2006.

Ihr Bruder Johannes Aigner hatte bereits vor vier Jahren in Peking fünf Mal Edelmetall (2 Gold, 2 Silber, 1 Bronze) geholt und kann dies am Sonntag wiederholen. Derzeit hält der 20-jährige Gloggnitzer bei drei Goldenen und einer Bronzemedaille.

Für Stary ist es derweil in Cortina nach zwei dritten Plätzen die erste paralympische Silbermedaille.

Der Edelmetallregen rechnet sich für die Paralympics-Athletinnen und Athleten des ÖPC. Für Gold gibt es 15.000, für Silber 13.000 und für Bronze 11.000 Euro, die Guides bekommen zusätzlich die Hälfte dieser Summen.

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