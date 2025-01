Der US-Amerikaner Seth Quintero (Toyota) gewinnt die erste Etappe der Rallye Dakar bei den Autos.

Ursprünglich überquerte der Franzose Guerlain Chicherit (Mini) die Ziellinie im süd-saudischen Bischa nach den 413 Kilometern als Schnellster, aber Quintero erhält nachträglich eine Zeitgutschrift von 95 Sekunden. Auf Kilometer 330 blieb er stehen, nachdem sich Laia Sanz (Century) überschlagen hatte.

Sein Vorsprung auf Chicherit beträgt 55 Sekunden, auf Rang drei landet mit Saood Variawa (Südafrika) ein weiterer Toyota.

Titelverteidiger Carlos Sainz klassiert sich als Siebenter, die Mitfavoriten Nasser Al-Attiyah (20.) und Sebastien Loeb (24.) lassen es in den Dünen schon mit Blick auf Sonntag ruhiger angehen. "Es ist besser, nicht als Erster in die Strecke zu gehen", meint Loeb.

Bei den Motorrädern geht der Tagessieg an Daniel Sanders. Der Australier auf KTM hat bei der 47. Ausgabe der Rallye schon den Prolog am Freitag gewonnen. Er nimmt Ricky Brabec (USA/Honda) 2:05 Minuten ab. KTM ist dieses Jahr nur mit drei Bikes vertreten.

