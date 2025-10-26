NEWS

Dritter Saisonsieg für Alex Marquez bei Malaysia-GP

Der Vize-Weltmeister schnappt sich früh die Führung und lässt dann nichts mehr anbrennen. KTM-Pilot Acosta wird dahinter Zweiter.

Dritter Saisonsieg für Alex Marquez bei Malaysia-GP
Der frisch gebackene Vize-Weltmeister Alex Marquez schlägt in Abwesenheit seines Bruders Marc, dem schon länger feststehenden Weltmeister, in Sepang zu und gewinnt den Malaysia-GP der MotoGP. Zweiter wird Pedro Acosta (KTM) vor Joan Mir (Honda).

Bei großer Hitze im malaysischen Sepang kann Ducati-Pilot Francesco Bagnaia zunächst die Pole Position verteidigen, doch schon in Runde zwei schlüpft Alex Marquez bei ihm vorbei und übernimmt die Führung. Dahinter lauert der spanische KTM-Pilot Pedro Acosta, der sich an Bagnaia dranhängt, aber zunächst nicht vorbeikommt.

Für Pol Espargaro dagegen ist das Rennen schon nach vier Runden zu Ende, der 34-Jährige fliegt von der Strecke, bleibt aber unverletzt.

Marquez souverän

Während gegen Mitte des Rennens auch Raul Fernandez, der Sieger der Vorwoche, abfliegt, kommt Acosta schließlich an Bagnaia vorbei und rückt auf Platz zwei vor. Marquez dagegen fährt vorne weg und lässt auch in den Schlussrunden nichts mehr anbrennen.

Bagnaia dagegen hat drei Runden vor Schluss technische Probleme mit seinem Fahrzeug und muss aufgeben, Honda-Pilot Joan Mir bedankt sich und erbt Platz drei.

Durch den Erfolg von Grasini-Pilot Marquez sichert sich sein Team den Titel als bestes Privatteam in dieser Saison.

