Bagnaia gewinnt Sprint, Marquez-Brüder schaffen Historisches

Erstmals in der Geschichte gelingt es einem Brüderpaar, die ersten beiden Plätze der Weltmeisterschaft zu belegen.

Bagnaia gewinnt Sprint, Marquez-Brüder schaffen Historisches Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Francesco Bagnaia sichert sich im MotoGP-Sprint in Malaysia den Sieg.

Der Ducati-Pilot verweist Alex Marquez auf den zweiten Platz, das reicht dem Bruder des abwesenden Weltmeisters Marc Marquez aber, um sich den Vize-Weltmeistertitel zu sichern. Erstmals in der Geschichte gelingt einem Brüderpaar dieses Kunststück.

Rang drei geht an Fermin Aldeguer, der Pedro Acosta in den letzten Runden noch abfängt. Der KTM-Pilot komplettiert ein spanisches Triple hinter dem italienischen Sieger. Mit Enea Bastianini (Tech3) landet eine zweite KTM in den Top Ten.

Die weiteren KTMs: Pol Espargaro auf Rang 11 und Brad Binder auf Rang 16.

