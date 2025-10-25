-
Bagnaia gewinnt Sprint, Marquez-Brüder schaffen Historisches
Erstmals in der Geschichte gelingt es einem Brüderpaar, die ersten beiden Plätze der Weltmeisterschaft zu belegen.
Francesco Bagnaia sichert sich im MotoGP-Sprint in Malaysia den Sieg.
Der Ducati-Pilot verweist Alex Marquez auf den zweiten Platz, das reicht dem Bruder des abwesenden Weltmeisters Marc Marquez aber, um sich den Vize-Weltmeistertitel zu sichern. Erstmals in der Geschichte gelingt einem Brüderpaar dieses Kunststück.
Rang drei geht an Fermin Aldeguer, der Pedro Acosta in den letzten Runden noch abfängt. Der KTM-Pilot komplettiert ein spanisches Triple hinter dem italienischen Sieger. Mit Enea Bastianini (Tech3) landet eine zweite KTM in den Top Ten.
Die weiteren KTMs: Pol Espargaro auf Rang 11 und Brad Binder auf Rang 16.