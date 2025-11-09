Marco Bezzecchi entscheidet den Großen Preis von Portugal in der MotoGP für sich. Der Aprilia-Pilot holt nach dem Rennen in Silverstone in Portimao seinen zweiten Saisonsieg. Es ist der sechste unterschiedliche Sieger in den vergangenen sechs Rennen.

Vizeweltmeister Alex Marquez folgt auf dem zweiten Rang. KTM-Pilot Pedro Acosta komplettiert das Podest. Dieses Trio setzt sich klar vom Rest des Feldes ab. KTM bringt nicht nur einen Fahrer auf das Podium, sondern einen weiteren in die Top fünf. Brad Binder kommt zwei Ränge hinter Acosta ins Ziel.

Bezzecchi hängt Bagnaia ab

Bezzecchi verteidigt seine Pole Position und fährt einem ungefährdeten Sieg entgegen. Der Aprilia-Pilot macht damit einen wichtigen Schritt Richtung Platz drei in der Fahrer-WM. Francesco Bagnaia kommt in Runde elf zu Sturz und erlebt einmal mehr einen enttäuschenden Arbeitstag.

Der zweifache MotoGP-Weltmeister bleibt wie zuletzt in Malaysia ohne Punkte. Er liegt jetzt nur noch drei Punkte vor dem in der WM auf Rang fünf liegenden Acosta.

Einen emotionalen Abschied bei seinem Heimrennen erlebt Miguel Oliviera. Der portugiesische Pramac-Pilot muss die MotoGP verlassen und für den Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu weichen.

Für ihn und das restliche Feld geht die Saison kommende Woche in Valencia zu Ende.