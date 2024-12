Die Racing Bulls haben einen Nachfolger für den zu Red Bull Racing abgewanderten Liam Lawson (Alle Infos >>>) gefunden.

Wie der italienische Rennstall bestätigt, wird Red-Bull-Junior Isack Hadjar in der Saison 2025 als Partner von Yuki Tsunoda in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen. Die Rochade nach dem Perez-Aus bei Red Bull Racing ist damit komplett.

Hadjar war in der vergangenen Saison in der FIA-Formel-2-Meisterschaft aktiv, die er nach einem engen Kampf hinter Neo-Kick-Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto auf dem zweiten Platz abschloss. Der 20-jährige Franzose kam bereits in Freitags-Trainings für Red Bull und die Racing Bulls zum Einsatz.

Durch die Bestätigung Hadjars ist das Fahrerfeld in der Formel 1 für die Saison 2025 nun vollständig (Das komplette Fahrerfeld im Überblick).

Formel 1: Das ist das Fahrerfeld für die Saison 2025