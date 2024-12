Gute Nachrichten für den ab dem Jahr 2026 einsteigenden Formel-1-Rennstall Cadillac!

Wie am Dienstag bekanntwurde, konnte man sich mit Ferrari in puncto Motoren auf eine "mehrjährige" Zusammenarbeit einigen und den Traditionsrennstall als Motorenlieferanten für sich gewinnen.

"Ferrari kündigt heute eine mehrjährige Vereinbarung mit Andretti Formula Racing LLC an, die ab 2026 gilt und die Lieferung von Triebwerken und Getrieben an das von TWG Global und General Motors geführte Rennteam vorsieht", so die Italiener in einer Aussendung.

Ab dem Jahr 2028 plane man auf eigene Motoren von General Motors, dem Mutterkonzern Cadillacs, umzusteigen. Bis es soweit ist, wolle man jedoch an der Zusammenarbeit mit Ferrari festhalten.

Somit hat Cadillac eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg Richtung Königsklasse des Motorsports genommen.

