Fix! Formel 1 verlängert Vertrag mit Austin langfristig

Der Kontrakt wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. Nun einigen sich die Parteien auf eine Verlängerung.

Die Formel 1 plant auch mit ihrem dritten Renn-Gastgeber in den USA langfristig und hat den Grand-Prix-Vertrag mit Austin bis ins Jahr 2034 verlängert.

Der WM-Lauf in Texas ist bereits seit 2012 im Kalender der Rennserie, der Kontrakt wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen.

"Die Formel 1 wächst und gedeiht in den USA, daher sind wir stolz, unsere Partnerschaft zu erweitern", wurde Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung zitiert.

Mit den beiden anderen US-Standorten Miami und Las Vegas hatte die Formel 1 schon vorher langfristige Verträge abgeschlossen.

Die USA sind für die Rennserie ein stark wachsender Markt. Zum Auftakt des Austin-Wochenendes war ein neuer Deal mit Apple verkündet worden. Der Tech-Gigant sicherte sich für rund 150 Millionen US-Dollar pro Jahr ab 2026 die Streaming-Rechte für die WM-Läufe in den USA.

Melbourne - Vertrag bis 2037
Shanghai - Vertrag bis 2030

