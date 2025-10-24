Erste Mexico-Bestzeit geht an Ferrari

Das erste Kräftemessen für den Großen Preis von Mexico geht an Ferrari. Charles Lecelerc setzt auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez mit 1:18.380 die Bestzeit.

Allerdings ist die Aussagekraft der Session überschaubar. Gleich neun Rookies sind im Rahmen der anstelle der Stammpiolten im Einsatz.

Dahinter folgt Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (+0.107). Sauber-Pilot Nico Hülkenberg komnplettiert mit +0,380 die Top drei. Der WM-Führende Oscar Piastri landet nur auf Rang vier. Sein Teamkollege so wie Max Verstappen mussten ihr Cockpit für das erste Training räumen. Sein Ersatzmann Arvid Lindblad konnte mit Rang sechs auf sich aufmerksam machen. Der 18-Jährige könnte ein Cockpit bei den Racing Bulls bekommen.

Um 23:45 österreichischer Zeit findet das zweite freie Training statt.