NEWS

Dicker Deal! Apple ab 2026 mit Formel-1-Rechten

Ab 2026 wird Apple TV die Rennen der Formel 1 exklusiv übertragen. Der fünfjährige Deal zur Mega-Summe wird im Rahmen des Grand Prix in Austin bekannt gegeben.

Dicker Deal! Apple ab 2026 mit Formel-1-Rechten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Apple sichert sich Übertragungsrechte für die Formel-1-Rennen in den USA!

Wie im Rahmen des aktuell in Austin stattfindenden Rennwochenendes bekannt wird, wird der Konzern via "Apple TV" ab 2026 alle Grand Prix in den USA exklusiv übertragen und löst damit den Noch-Rechteinhaber "ESPN" ab.

Der Mega-Deal soll laut Medieninformationen einen Wert von jährlich über 140 Millionen US-Dollar haben. Die Laufzeit des Vertrags beläuft sich auf fünf Jahre.

F1 TV als eigenständiger Anbieter wird derweil in den USA eingestellt und in das Abonnement bei Apple integriert.

"Dies ist eine äußerst spannende Partnerschaft für Formel 1 und Apple, die es uns ermöglicht, unser Wachstumspotenzial in den USA mit hochwertigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen voll auszuschöpfen", so Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

Alle italienischen Grand-Prix-Sieger in der Formel 1

Jarno Trulli
Alessandro Nannini

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Zwischenfall mit Piastri: Konsequenzen für Lando Norris

Nach Zwischenfall mit Piastri: Konsequenzen für Lando Norris

Formel 1
Hamilton über Horner-Gerüchte: "Lenken uns als Team etwas ab"

Hamilton über Horner-Gerüchte: "Lenken uns als Team etwas ab"

Formel 1
3
Formel 1: Qualifying wird erstmals seit zehn Jahren angepasst

Formel 1: Qualifying wird erstmals seit zehn Jahren angepasst

Formel 1
1
VIP-Tour hinter die Kulissen: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

VIP-Tour hinter die Kulissen: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Verbände
Königklasse boomt: Formel 1 erobert den US-Markt

Königklasse boomt: Formel 1 erobert den US-Markt

Formel 1
1
Sechs F1-Teams starten mit Speziallackierung in Austin

Sechs F1-Teams starten mit Speziallackierung in Austin

Formel 1
"Völlig lächerlich": Verstappen kritisiert Hitze-Alarm in Austin

"Völlig lächerlich": Verstappen kritisiert Hitze-Alarm in Austin

Motorsport
1
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1