Apple sichert sich Übertragungsrechte für die Formel-1-Rennen in den USA!

Wie im Rahmen des aktuell in Austin stattfindenden Rennwochenendes bekannt wird, wird der Konzern via "Apple TV" ab 2026 alle Grand Prix in den USA exklusiv übertragen und löst damit den Noch-Rechteinhaber "ESPN" ab.



Der Mega-Deal soll laut Medieninformationen einen Wert von jährlich über 140 Millionen US-Dollar haben. Die Laufzeit des Vertrags beläuft sich auf fünf Jahre.



F1 TV als eigenständiger Anbieter wird derweil in den USA eingestellt und in das Abonnement bei Apple integriert.

"Dies ist eine äußerst spannende Partnerschaft für Formel 1 und Apple, die es uns ermöglicht, unser Wachstumspotenzial in den USA mit hochwertigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen voll auszuschöpfen", so Formel-1-Boss Stefano Domenicali.