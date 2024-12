Bottas bereut Wechsel zu Sauber: "War ein Fehler"

Valtteri Bottas blickt auf eine Saison zum Vergessen zurück.

Erstmals in seiner Karriere schloss er eine Formel-1-Saison ohne Punkte ab. Auch im Saisonfinale in Abu Dhabi passte nichts zusammen - Bottas schied aus. "Es ist schade, der heutige Tag lief wirklich nicht für mich", so der Finne.

Nicht nur das letzte Saisonrennen, sondern generell der Wechsel zu Sauber - damals 2022 noch Alfa Romeo - verlief nicht nach Wunsch. "Es war ein Fehler", wird der 35-Jährige deutlich.

Vor allem der Abgang von Teamchef Frederic Vasseur zu Ferrari 2023 trug dazu seinen Teil bei, so Bottas. "Es gab einen klaren Plan für Ziele in diesen drei Jahren und wie wir diese erreichen wollten. Aber diese Pläne wanderten in die Tonne, als er ging", erklärt er.

Wie Bottas Zukunft im Rennsport ausschaut, ist ungewiss. Bei Sauber darf er nicht weitermachen, möglich wäre eine Rückkehr zu Mercedes als Ersatzfahrer.

