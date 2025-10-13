Suche
    Macau GP: Wurz-Brüder gehen im selben Team an den Start

    Die beiden Söhne von Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz gehen beim legendären Nachwuchs-Rennen in Macau erstmals gemeinsam im selben Team an den Start.

    Charlie und Oscar Wurz geben erstmals gemeinsam in einem Rennstall Gas.

    Die beiden Söhne des ehemaligen Formel-1-Piloten Alexander Wurz gehen beim Macau Grand Prix Mitte November für Evans GP an den Start. Charlie erhält die Nummer acht, sein jüngerer Bruder Oscar die Nummer neun.

    Für die beiden Brüder ist das ein Novum - noch nie zuvor sind die beiden als Teamkollegen an den Start gegangen: "Das erste Mal, dass wir gemeinsam fahren werden. [...] Ich bin in Macau bereits vor zwei Jahren am Start gewesen - war eine coole Erfahrung und eine geniale Strecke", sagt Charlie in einem Posting auf Instagram, der bei seiner Macau-Premiere 2023 nach Platz elf im Qualifying im Rennen ausgeschieden ist.

    Oscar Wurz erstmals in Macau am Start

    Für mich seinen knapp zwei Jahre jüngeren Bruder Oscar "ist es das erste Mal überhaupt in Macau. Eine super coole Strecke, die ich bereits sehr viel im Simulator gefahren bin. Sicherlich sehr schwer, aber das macht es so aufregend." Komplettiert wird das Dreiergespann bei Evans GP vom Japaner Hiyu Yamakoshi.

    Der Macau Grand Prix ist ein legendäres Nachwuchsrennen und dient als Karrieresprungbrett für Junioren-Fahrer. Bis 2024 ist mit Formel-3-Boliden gefahren worden, seit vergangenem Jahr mit den etwas "schwächeren" Formel-Regional-Autos. Unter anderem haben Ralf (1995) und Michael Schumacher (1990), David Coulthard (1991) sowie Ayrton Senna (1983) den Macau Grand Prix für sich entschieden.

    Charlie Wurz ist seit vergangener Saison in der Formel 3 unterwegs und sowohl in Spa-Francorchamps als auch am Hungaroring im Sprint heuer aufs Podest gefahren. Bruder Oscar geht in der Formula Regional (Eurocup 3) an den Start.

