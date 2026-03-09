Die Hohe Warte ist mehr als nur ein Stadion – sie ist ein Ort voller Erinnerungen, Geschichten und Emotionen.

Doch die Zukunft der Heimstätte des First Vienna FC stellt Verein, Fans und Verantwortliche vor große Herausforderungen. Wie kann sich dieser besondere Ort weiterentwickeln, ohne seinen Charakter zu verlieren?

Unsere Dokumentation begleitet Fans, Funktionäre und Experten auf der Suche nach Antworten – zwischen Nostalgie, Realität und der Hoffnung, dass der Geist der Hohen Warte erhalten bleibt.

Hier ansehen: