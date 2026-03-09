Zwarakonferenz

Die Zukunft der Hohen Warte?

Eine Doku über Erinnerungen, Veränderungen und die Frage, wie viel Vergangenheit ein Stadion behalten kann.

Kommentare

Die Hohe Warte ist mehr als nur ein Stadion – sie ist ein Ort voller Erinnerungen, Geschichten und Emotionen.

Doch die Zukunft der Heimstätte des First Vienna FC stellt Verein, Fans und Verantwortliche vor große Herausforderungen. Wie kann sich dieser besondere Ort weiterentwickeln, ohne seinen Charakter zu verlieren?

Unsere Dokumentation begleitet Fans, Funktionäre und Experten auf der Suche nach Antworten – zwischen Nostalgie, Realität und der Hoffnung, dass der Geist der Hohen Warte erhalten bleibt.

Hier ansehen:

Die Zwarakonferenz als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Wer geht als Favorit in die Meistergruppe?

Wer geht als Favorit in die Meistergruppe?

Bundesliga
15
Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Bundesliga
1
Lieferando bringt euch zum UEFA Champions League Finale

Lieferando bringt euch zum UEFA Champions League Finale

Winzone
Bayerns Urbig darf sich wohl Hoffnungen auf WM-Teilnahme machen

Bayerns Urbig darf sich wohl Hoffnungen auf WM-Teilnahme machen

Deutsche Bundesliga
Frei im Vertrag, frei im Kopf? Kann Antiste doch noch helfen?

Frei im Vertrag, frei im Kopf? Kann Antiste doch noch helfen?

Bundesliga
21
Mourinho mit Disput bei Klassiker gegen Porto im Mittelpunkt

Mourinho mit Disput bei Klassiker gegen Porto im Mittelpunkt

International
FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

Champions League

Kommentare

2. Liga Fußball Stadion First Vienna FC Zwarakonferenz Hohe Warte Patrick Gstettner Sebastian Stainer Kurt Svoboda