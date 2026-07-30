Investoren-Plan: Erster Kontinentalverband unterstützt Infantino

Der afrikanische Kontinentalverband unterstützt die Investoren-Pläne der FIFA.

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In einer Mitteilung heißt es von der CAF: "Die CAF ist entschlossen, den Dialog und die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden, der FIFA, anderen Fußballkonföderationen und Interessengruppen fortzusetzen, um die finanziellen und sonstigen Ressourcen für die Entwicklung und das Wachstum des Fußballs in Afrika und weltweit zu stärken."

In der nächsten Woche findet eine Sitzung des Exekutiv-Komitees statt. Der afrikanische Verband besitzt mit 54 Mitgliedern einen großen Stimmenblock in der FIFA.