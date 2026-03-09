Wegen Iran-Konflikt: Irak fordert Playoff-Verlegung für WM

Infolge des Iran-Konflikts drängt der irakische Fußball-Verband weiterhin auf eine Verlegung des Playoff-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

"Bitte helfen Sie uns bei diesem Spiel, denn wir haben momentan große Schwierigkeiten, unsere Spieler aus dem Irak herauszuholen", sagte Trainer Graham Arnold in Richtung des Weltverbandes FIFA.

Der Irak soll in der Nacht auf den 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM spielen.

25-Stunden-Autofahrt keine Option

Der Verband ist nach eigenen Angaben im ständigen Austausch mit der FIFA sowie dem asiatischen Kontinentalverband. Laut "Guardian" wurde eine Verlegung mittlerweile auch offiziell beantragt. Für den Irak wäre es nach 1986 erst die zweite Teilnahme am größten Fußballturnier der Welt.

Nach "Guardian"-Angaben habe die FIFA angeblich bereits vorgeschlagen, dass das Team eine rund 25-stündige Autofahrt in die Türkei unternehmen und von dort schließlich nach Mexiko fliegen soll.

Coach Arnold soll den irakischen Verband aber angewiesen haben, der Mannschaft keine Reise auf dem Landweg zu gestatten.