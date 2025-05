Es ist ruhig geworden um Goran "Gogo" Djuricin. Der Wiener hat sich nach seiner Tätigkeit bei Rapid (2016 bis 2018), Blau-Weiß Linz (2019), Grasshopper Club Zürich (2020) und Stripfing (2022/23) eine Auszeit genommen.

Jetzt brennt das Energiebündel wieder auf einen Job. "Es gibt Anfragen, darunter eine konkrete von einem ausländischen Verein", erklärt Goran Djuricin am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.

Wie "Gogo" das Rennen um den Titel bzw. den Abstiegskampf einschätzt und was "Ogerl" zu seiner neuen Aufgabe als Trainer des Frauenteams bei USV Neulengbach zu sagen hat, erzählen die beiden Ex-Kicker in der 149. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 149. Episode als Podcast anhören:

