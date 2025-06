Stefan Kenesei führte die Frauen der Wiener Austria ins Cup-Finale und in der ADMIRAL Bundesliga zum Vizemeistertitel hinter Seriensieger SKN St. Pölten. Ab dieser Woche übernimmt der Wiener nach dem Abgang von Lisa Makas auch die sportliche Leitung bei den "Veilchen".

Im Herbst bekommt es der 39-Jährige dann unter anderem auch mit der Frauen-Auswahl von Ogris zu tun. Der ehemalige Kult-Stürmer der Violetten ist neuer Chefcoach bei USV Neulengbach.

Beide erlebten sie Österreichs 0:6-Niederlage gegen Deutschland am Verteilerkreis auf der Tribüne mit. Beide nennen mögliche Gründe für das Versagen von Sarah Zadrazil und Co.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht FAK-Frauen-Trainer Stefan Kenesei über die positive Entwicklung in der heimischen Liga sowie über die Attraktivierung und Sichtbarkeit des Frauenfußballs.

Ogris nimmt auch den ÖFB in die Pflicht und ist überzeugt, dass sich das Frauen-Nationalteam von den Herren Funktionären deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.

Wie Kenesei und Ogris die Transferzeit bei ihren Vereinen einordnen und was sie zu den Trainer-Verpflichtungen von Peter Stöger und Joao Sacramento zu sagen haben, erzählen die beiden Frauen-Bundesliga-Cheftrainer in der 151. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 151. Episode als Podcast anhören:

