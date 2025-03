Trotz Remis gegen Spanien: U17-Team verpasst EURO-Teilnahme

Das ÖFB-U17-Nationalteam spielt gegen Spanien in der 2. Quali-Runde zur EURO 2025 3:3-Unentschieden, verpasst aber die Endrunde.

Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler kann durch einen Foulelfmeter von Johannes Moser vor der Pause (43.) sowie einen Doppelpack von Dominik Dobis (56., 62.) die Partie zwischenzeitlich sogar drehen, kassieren aber noch zwei Tore. Beide Teams haben in der Nachspielzeit noch Chancen auf den Siegtreffer, die beiden Torhüter sind aber zur Stelle.

Durch das Remis schließt Österreich die Gruppe zwar vor Spanien, allerdings hinter Deutschland ab. Die EURO findet damit ohne Beteiligung der österreichischen U17 statt.

Teamchef Hermann Stadler sagte nach einem aus seiner Sicht gerechten Unentschieden: "Ich möchte dem Team ein ganz, ganz großes Kompliment machen. Wir haben in dieser extrem schweren Gruppe kein Spiel verloren, haben sieben Tore erzielt. Das ist schon richtig gut. Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs. Sie haben Österreich wirklich würdig vertreten. Dass wir in so einer Gruppe ungeschlagen bleiben und am Ende nicht zur EM fahren, ist natürlich bitter. Jetzt hoffen wir, dass es sich für die WM ausgeht."

Wenn Österreich mit den fünf gesammelten Punkten unter den besten vier Gruppenzweiten bleibt, würde eine Teilnahme an der WM in Katar winken. Eine Entscheidung fällt bis Dienstagabend.