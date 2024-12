Österreichs Teamstürmerin Eileen Campbell hat sich einer Operation an der Hüfte unterzogen.

Wie ihr Klub, der deutsche Bundesligist SC Freiburg, am Donnerstag bekannt gibt, war der Eingriff geplant und sei gut verlaufen. Campbell werde bis auf Weiteres ausfallen, schreibt der Erstligist in einem Facebook-Beitrag. Trainingsauftakt der Breisgauerinnen für die Rückrunde ist am 6. Jänner.

Campbell schoss in zehn Einsätzen für Freiburg in dieser Saison bisher ein Tor. Zuletzt stand die Vorarlbergerin am 14. Dezember beim Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen auf dem Feld.

Für die österreichische Nationalmannschaft stand die 22-fache Nationalspielerin beim EM-Qualifikations-Playoff gegen Polen in beiden Spielen in der Startelf.