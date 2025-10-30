Salzburg müht sich nach Verlängerung ins Cup-Viertelfinale

Der FC Red Bull Salzburg steht im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups.

Die Salzburger gewinnen zuhause in einer sehr umkämpften Partie mit 3:1 nach Verlängerung gegen die WSG Tirol.

Neben den Roten Bullen stehen auch Meister Sturm Graz, Cup-Titelverteidiger WAC, der SK Rapid, die SV Ried, Blau-Weiß Linz, der LASK und der SCR Altach in der Runde der letzten acht. Die Auslosung erfolgt am Sonntag.

Salzburg dominant, aber mit wenig Chancen

In der ersten Hälfte zeigen sich die "Bullen" dominant und haben teilweise bis zu 80 Prozent Ballbesitz. Allerdings stehen die Tiroler in ihrer Fünferkette sehr kompakt und geben den Salzburgern nur wenig Raum.

Erst in der 28. Minute kommt die Mannschaft von Thomas Letsch zu einer richtig guten Möglichkeit. Frans Krätzig nimmt sich die Kugel an der Mittellinie und läuft durch bis zum Strafraum. Bei seinem Abschluss kommt im Stadion ein kurzer Jubelschrei auf, doch der Ball geht nur ans Außennetz.

Danach spielt der ehemalige Serienmeister wieder zu ungenau, vor allem nach Fehlpässen im Aufbauspiel sind immer wieder vereinzelt Pfiffe von den Rängen zu hören.

WSG geht in Führung

In der zweiten Halbzeit sind es dann die Wattener, die die erste Topchance haben. Bei einem Fernschuss von Nikolai Baden Frederiksen aus gut 25 Metern bekommt Alex Schlager gerade noch seine Fingerspitzen an den Ball.

Kurz danach gehen die Tiroler dann auch in Führung. WSG-Kapitän Valentino Müller bringt eine Flanke aus dem rechten Halbraum genau in die Füße von Jamie Lawrence, der deutsche Innenverteidiger schiebt locker zum 1:0 ein (69.).

Doch die "Bullen" können kurz darauf kontern. Ein langer Ball landet bei Baidoo im Strafraum, der spielt die Kugel mit dem ersten Kontakt zu Yeo, der nur noch zum Ausgleich einschieben muss (75.).

Entscheidung fällt in der Verlängerung

Nach dem Treffer der "Bullen" bleiben sie am Drücker, jedoch gelingt in der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer.

Diesen erzielen die Gastgeber in der 93. Minute. Zunächst kommt Bischoff zum Abschluss, den Stejskal noch parieren kann. Allerdings springt die Kugel zu Kjaergaard und der Däne schiebt zur erstmaligen Führung der Salzburger ein.

Danach drücken die Tiroler zwar auf den Ausgleich, aber den "Bullen" gelingt durch Bischoff in der 107. Minute die Entscheidung.

Während für die Tiroler die Cup-Saison vorbei ist, steht Salzburg zum 15. Mal in Folge im Viertelfinale.