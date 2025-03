Termin für das UNIQA ÖFB Cup-Finale wurde fixiert

Das UNIQA ÖFB Cup-Finale 2025 geht am 1. Mai um 17:00 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion über die Bühne. Die Partie wird live in ORF 1 übertragen. Das gibt der ÖFB in einer Aussendung am Donnerstag bekannt.

Die Finalteilnehmer stehen noch nicht fest. Die Halbfinalspiele LASK gegen Wolfsberger AC (18:15 Uhr) und FK Austria Wien gegen TSV Hartberg (20:30 Uhr) finden am 2. April statt.

Für das Spiel in Linz wurden bislang 9.300 Tickets verkauft, die Austria setzte 10.000 Karten ab. Im Endspiel hat der Gewinner der erstgezogenen Halbfinal-Paarung (LASK vs. WAC) Heimrecht.