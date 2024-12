Am 17. Spieltag der spanischen La Liga kommt Real Madrid bei Rayo Vallecano nicht über ein 3:3 hinaus.

Die "Königlichen" geraten im Duell der Madrider Klubs früh in Rückstand. Unai Lopez erzielt in der 4. Minute das 1:0.

In weiterer Folge haben die "Königlichen" deutlich mehr vom Spiel, Rayo zeigt sich aber eiskalt. So verwertet Abdul Mumin in der 36. Minute per Kopf zum 2:0.

Die Gäste geben aber nicht auf. Fedrico Valverde (39.) und Jude Bellingham (45.) sorgen für einen ausgeglichenen Spielstand zur Halbzeitpause.

Real verspielt Führung

Im zweiten Durchgang hat Real Madrid dann scheinbar alles im Griff. In der 56. Minute besorgt Rodrygo die Führung.

Dabei bleibt es aber nicht, in der 64. Minute schlagen die Hausherren in Form von Isi Palazon noch einmal zu.

In der Schlussphase fallen im Südosten der spanischen Bundeshauptstadt keine Treffer mehr, so endet ein wildes Hin und Her 3:3.

Real Madrid kann mit 37 Punkten damit nicht an Barcelona (38 Pkt.) vorbeiziehen. Beide Teams halten bei 17 Spielen. Für Vallecano (20 Pkt./13.) bedeutet das Remis einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaverbleib.

