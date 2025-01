90+5! Real Madrid dreht furiose Partie in Unterzahl

Krasse Aufholjagd von Real!

Zum Auftakt der 19. Runde der spanischen La Liga gewinnt Real Madrid mit 2:1 bei Valencia.

In der 27. Minute belohnt sich Valencia für seinen kämpferischen Auftritt mit dem 1:0. Hugo Duro verwertet einen Abpraller nach einem Schuss von Teamkollegen Javier Guerra. Dieses Tor muss der VAR überprüfen, da es in der Entstehung des Tores eine Foul-verdächtige Situation gab. Schiedsrichter Cesar Sote entscheidet sich jedoch dafür, das Tor zu geben.

Aufregung in der zweiten Hälfte

Bereits in der 55. Minute hat Real die Möglichkeit auf den Ausgleich. Jude Bellingham tritt zum Elfmeter an und setzt diesen an die Stange. Nur wenige Augenblicke später taucht Real-Star Mbappé alleine vor Valencias Schlussmann Stole Dimitrievski auf und verwertet die Chance (59. Minute). Erneut greift der VAR ein und nimmt das Tor aufgrund einer Abseitsstellung zurück.

Nur 15 Minuten später die vermeintlich spielentscheidende Situation. Nach einem Dribbling von Vinicius Jr., fällt der Brasilianer in Valencias Strafraum und fordert einen Strafstoß. Daraufhin klopft Dimitrievski dem Real-Star auf den Rücken und will ihn am Trikot auf die Beine ziehen.

Vini Jr. rastet anschließend aus, stößt den nordmazedonischen Schlussmann mit beiden Händen gegen den Hals. Dimitrievski nimmt diese Tätlichkeit dankend an und fällt theatralisch zu Boden. Vinicius sieht daraufhin die rote Karte und muss von seinen Mitspielern zurückgehalten und in die Kabine begleitet werden.

Sieg trotz Unterzahl

Trotz des Platzverweises kann Real Madrid dank Toren von Luka Modrić (85.) und Jude Bellingham (95.) die Partie in der verbleibenden Zeit drehen und sichert sich somit vorerst die Tabellenführung.

Riojas hätte in der 99. Minute beinahe noch den Sieg der Königlichen verhindert, doch sein Schuss springt vom Lattenkreuz ins Aus.

