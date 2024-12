11. Sieg in Folge! Atletico schließt zu Barcelona auf

Am 17. Spieltag von La Liga gelingt Atletico Madrid ein mühevoller Pflichtsieg gegen den FC Getafe. Daheim setzt sich die Simeone-Elf mit 1:0 durch.

Der in bestechender Form befindliche Klub aus Madrid ist spielerisch überlegen, kommt im ersten Spielabschnitt aber kaum zu großen Gelegenheiten. Einzig Guiliano Simeone klopft per Kopf mal gefährlich an (44.).

Auch nach der Pause ist es mit Highlights eher mau, aber der Atletico-Coach zieht ein Ass aus seinem Ärmel. Alexander Sörloth wird eingewechselt und entscheidet gleich das Spiel. In der 69. Minute verwertet der Norweger einen Kopfball aus schwieriger Position.

Somit gelingt Atletico Madrid der sechse Ligasieg in Folge, wettbewerbsübergreifend sind es sogar elf am Stück. In der Tabelle zieht man mit Tabellenführer Barcelona gleich. Getafe ist nur 15.