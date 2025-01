Yamal mit Treuebekenntnis zu Barca: "Der Klub meines Lebens"

Lamine Yamal zählt bereits im zarten Alter von 17 Jahren zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Barcelona.

Das "La Masia"-Talent gilt als eines der größten Talente des Weltfußballs, auch andere Vereine sollen sich in der Vergangenheit bereits nach dem Youngster erkundigt haben.

Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft noch bis 2026, der Klub strebt eine langfristige Vertragsverlängerung an. Auch Lamine Yamal sieht seine Zukunft in Katalonien, wie er im Rahmen der Globe Soccer Awards in Dubai anklingen lässt.

Im Gespräch mit "CNN" findet er klare Worte zu seiner Zukunft: "Ich weiß nicht, wann der Vertrag unterzeichnet wird, aber ich glaube, es wird bald sein. Letztendlich ist Barca der Verein meines Lebens. Ich hoffe, dass ich meinen Vertrag mit ihnen verlängern und so lange wie möglich bei ihnen bleiben kann."

Der spanische Europameister debütierte mit 15 als jüngster Spieler in der Geschichte von La Liga, auch aus der spanischen Nationalmannschaft ist der Youngster nicht mehr wegzudenken. Beim FC Barcelona soll das 17-jährige Ausnahmetalent eine Ära prägen.