Lorenzo Insigne dürfte schon bald wieder zu haben sein.

Seit über zweieinhalb Jahren steht der 33-jährige Edeltechniker bei Toronto FC in der MLS unter Vertrag - in den Vereinigten Staaten zählt der Italiener zu den großen Aushängeschildern des US-Fußballs und ist nach Lionel Messi der bestbezahlteste Fußballer der Liga.

Seit seinem Abschied von Herzensklub SSC Napoli im Sommer 2022 steuerte der 1,66-Meter-große Flügelspieler 18 Tore und 13 Assists in 63 Spielen für die Kanadier bei - nun soll sich die Ära-Insigne dem Ende zu neigen.

WM 2026 als Ziel Insignes

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen sich der Routinier und sein Klub darauf geeinigt haben, den bis Sommer 2026 laufenden Vertrag diesen Jänner aufzulösen. Besagter Umstand soll nun vor allem einige namhafte Serie-A-Klubs auf den Plan rufen.

Wie unter anderem die "Gazzetta" berichtet, sollen unter anderem die AC Fiorentina, Lazio Rom und Como 1907 am 54-fachen Nationalspieler Italiens interessiert sein. Die "Viola" aus der Toskana soll laut dem Medium die besten Karten haben. Am Comer See würde Insigne auf ÖFB-Legionär Matthias Braunöder treffen.

Auch Olympiakos Piräus aus Griechenland und einige Klubs aus der Saudi Pro League sollen die Situation um Insigne beobachten, der zuletzt angab, mit Italien im Jahr 2026 an der WM teilnehmen zu wollen.

