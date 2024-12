SKN-Keeper weckt Begehrlichkeiten im In- und Ausland

Macht der SKN-Keeper im Sommer den nächsten Schritt?

Tom Ritzy Hülsmann wechselte im Sommer 2024 vom FC Bayern München auf Leihbasis in die ADMIRAL 2. Liga zum SKN St. Pölten. In der Hinrunde kam der talentierte 20-Jährige in 14 Ligaspielen zum Einsatz und konnte dabei achtmal sein Tor sauber halten.

Im Sommer 2025 kehrt der Deutsche zum FC Bayern, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht, zurück. Nach Informationen von Sky-Transferexperte Florian Plettenberg könnte Hülsmann im Sommer aber den nächsten Schritt gehen.

So sollen laut Plettenberg unter anderem Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga bereits mit Angeboten an den Torhüter herangetreten sein. Auch aus Deutschland soll es Interesse geben.

🚨 Tom Ritzy Hülsmann with a strong season so far with Austrian second-division side St. Pölten.



The loan ends at the end of the season, and his contract with FC Bayern runs until 2026.



His future is completely open, with talks set to follow. The 20-year-old has received offers… pic.twitter.com/O4r1Wkb168