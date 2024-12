Verona gewinnt turbulentes Spiel in Bologna - Como siegt

Verona und Como verschaffen sich mit Siegen Luft im Tabellenkeller der Serie A.

Hellas kommt am 18. Spieltag zu einem turbulenten 3:2-Auswärtssieg in Bologna. Benjamin Dominguez bringt die Gastgeber in Führung, die Gäste schlagen jedoch kurz vor der Pause doppelt zurück. Erst trifft Amin Sarr zum Ausgleich (38.), praktisch mit dem Pausenpfiff besorgt Casper Tengstedt die Verona-Führung (45+2.).

Kurz nach dem Seitenwechsel schwächt sich Bologna selbst: Tomasso Pobega sieht für eine Tätlichkeit Rot (51.). In Unterzahl kommen die Gastgeber dennoch zum Ausgleich, wieder ist es Dominguez (58.).

Bologna gibt auch mit zehn Mann den Ton an, am Ende dürfen sich jedoch dennoch die Gäste freuen: Nach einem Freistoß von Ondrej Duda lenkt Santiago Castro den Ball ins eigene Tor ab.

Zum designierten Österreicher-Duell ist es jedoch nicht gekommen: Stefan Posch fehlt auf Seiten von Bologna krankheitsbedingt, Flavius Daniliuc sitzt das gesamte Spiel über auf der Bank.

Braunöders Como siegt im Abstiegs-Clash

Im frühen Abendspiel gewinnt Como 1907 das direkte Duell gegen US Lecce mit 2:0. ÖFB-Legionär Matthias Braunöder sitzt über 90 Minuten auf der Bank, wird in der Nachspielzeit für einen Kurzeinsatz eingewechselt.

Der junge Zehner Nico Paz und Knipser Patrick Cutrone stehen im Mittelpunkt.

In der 31. Minute scheitert der 20-jährige Spanier per Strafstoß am Lecce-Keeper. Nach Wiederbeginn bessert Paz seinen Fehler aus und bringt sein Team mit einer platzierten Direktabnahme in Führung (49.).

Nur fünf Minuten später erzielt Cutrone das vermeintliche 2:0, das allerdings aufgrund einer Abseitssituation nicht zählt. Dennoch sorgt der Como-Kapitän in der 79. Minute für die Entscheidung, indem er einen Abpraller verwertet.

Damit überholt das Fabregas-Team Lecce in der Tabelle und ist mit 18 Punkten neuer 15.

