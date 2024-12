Der SSC Napoli holt in der 17. Runde der Serie A einen knappen 2:1-Sieg gegen CFC Genua.

Die Neapolitaner machen von Beginn an Druck, in der fünften Minute klopft Lukaku zum ersten Mal an, sein Kopfball lässt aber nur die Latte erzittern. Zehn Minuten später ist es aber soweit mit dem Führungstor, Anguissa ist nach schöner Flanke per Kopf zur Stelle.

Und es bleibt ein Spiel der Kopfbälle: 23. Minute, Lobotka mit einem Freistoß, im Fünfmeterraum steht Rrahmani gut positioniert, und der setzt den Kopfball genau richtig - 2:0.

Genua tritt in Halbzeit eins kaum in Erscheinung, einzig nach einem Freistoß von Pinamonti kommt mal Gefahr auf, doch sein Schuss streicht wenige Zentimeter am Tor vorbei.

Balotelli vergibt Ausgleich

Nach Seitenwechsel macht es Pinamonti besser und verkürzt auf 1:2 (51.). In der Schlussphase kommt Mario Balotelli für Genua aufs Feld, und nur kurze Zeit später hätte er zum Held des Abends werden können, doch sein Abschluss landet an der rechten Stange. Am Ende reicht eine Leistungssteigerung des Heimteams in der zweiten Hälfte allerdings nicht, Napoli gewinnt mit 2:1.

Bologna darf bereits davor einen 2:0-Sieg über Torino feiern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielen Dallinga (71.) und Pobega (80.) die Tore für die Gäste. Valentino Lazaro (Torino) und Stefan Posch (Bologna) verfolgen das Spiel von der Bank aus.

