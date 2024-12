Inter Mailand feiert in Runde 17 der Serie A einen knappen, aber verdienten 2:0-Heimerfolg über Como.

In Hälfte eins ist Inter das bessere Team, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Von Como kommt kaum etwas. So geht es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Doch gleich nach Seitenwechsel schlägt Inter zu: Nach einer Ecke von Calhanoglu steigt Carlos Augusto am höchsten und köpft ein (48.). Mitte der zweiten Hälfte kommt auch Como zu der einen oder anderen gefährlichen Möglichkeit, Inter-Keeper Sommer und seine Abwehr haben aber etwas dagegen.

Kurz vor Spielende macht Thuram mit einem strammen Schuss ins kurze Eck alle Como-Hoffnungen zunichte (90.+2). Die beiden ÖFB-Legionäre Marko Arnautovic (Inter) und Matthias Braunöder (Como) verfolgen die Partie 90 Minuten lang von der Bank aus.

Inter festigt mit dem Sieg Rang drei, Como bleibt als 15. weiterhin voll im Kampf gegen den Abstieg. Zur Tabelle der Serie A>>>

Udinese dreht Spiel in Florenz

Im zweiten Spiel es Abends setzt sich Udinese Calcio etwas überraschend gegen die Fiorentina durch. Früh geht das favorisierte Team der Gastgeber in Führung. Sottil wird im Strafraum gelegt, Kean verwandelt den Elfer sicher (8.).

Auch danach ist die Fiorentina das bessere Team, kann daraus aber kein weiteres Kapital schlagen. Erst in Hälfte zwei wacht Udinese auf. Fiorentina-Kapitän Mancini unterläuft ein schauderhafter Fehler beim Herausspielen, in dessen Folge Lucca ausgleichen kann (48.).

Die Gäste kommen danach immer besser ins Spiel, keine zehn Minuten später stellt Thauvin mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze das 2:1 her (57.). Ein Comeback gelingt der Fiorentina nicht mehr, die dadurch die zweite Niederlage in Folge schlucken muss.

In der Tabelle bleibt Udinese Neunter, rückt aber auf drei Zähler an den Achten Milan heran. Die "Viola" aus Florenz bleibt Fünfter, verpasst aber die Chance zu Lazio aufzuschließen.