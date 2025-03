Atalanta-Erfolgscoach Gasperini vor Wechsel zur Konkurrenz?

Unter der Führung von Gian Piero Gasperini hat sich Atalanta Bergamo in den letzten Jahren zu einer absoluten Topadresse im italienischen Fußball entwickelt.

Nach dem krönenden Europa-League-Triumph der Vorsaison spielt Atalanta heuer um die nationale Meisterschaft mit, auch wenn man sich im Topduell vor der Länderspielpause Inter Mailand geschlagen geben musste. Der anhaltenden Erfolgsstory könnte im Sommer jedoch ein jähes Ende gesetzt werden, wie in den italienischen Medien mittlerweile heiß diskutiert wird.

Laut der "Corriere dello Sport" soll Gasperini seinen bis 2026 laufenden Vertrag nicht erfüllen und den Verein nun doch schon in diesem Sommer verlassen wollen. Eine Verlängerung über 2026 hinaus hatte der 67-Jährige ohnehin bereits ausgeschlossen.

Heilsbringer für die Roma?

Die neuen Entwicklungen sollen vor allem dem Interesse eines Ligakonkurrenten geschuldet sein. Nach Informationen der Zeitung sei die AS Roma im Werben um Gasperini weit vorgeprescht und habe dem Cheftrainer einen Dreijahresvertrag vorgelegt.

"Die Roma ist wie die Nationalmannschaft, jeder mag sie. Wer würde sie nicht gerne trainieren? Es ist ein großer Verein mit einem außergewöhnlichen Publikum", hatte sich Gasperini unlängst beim TV-Sender "Rai Sport" doch vielsagend geäußert.

Rein sportlich gesehen wäre der Wechsel ein Rückschritt. Bei der Roma steht momentan Trainer-Ikone Claudio Ranieri an der Seitenlinie, der aber zum Ende der Spielzeit wieder in den Hintergrund rücken möchte. Unter dem 73-Jährigen konnte sich die "Giallorossi" zuletzt immerhin wieder auf Rang sieben in der Serie A nach vorne kämpfen.