Juve steigt souverän ins Coppa-Viertelfinale auf

Juventus Turin zieht mit einem komfortablen 4:0-Heimsieg gegen Serie-A-Konkurrent Cagliari Calcio ins Achtelfinale der Coppa Italia ein.

Nach nicht einmal einer Minute hat allerdings Außenseiter Cagliari die große Chance zur Führung - Lapalula scheitert aber an Juve-Keeper Di Gregorio, der mit dem Fuß abwehrt. Die "Alte Dame" erholt sich jedoch rasch von dem kleinen Schock und macht fortan das Spiel.

Durch Vlahovic wird Juve in Minute 13 erstmals gefährlich, der Serbe schießt aus spitzem Winkel aber drüber. In der 28. Spielminute verpasst dann Conceicao nur um Zentimeter. Auch in weiterer Folge sind die Hausherren gefährlich - der erste Treffer gelingt knapp vor der Pause.

Vlahovic wird von Yildiz angespielt, dreht sich dann schnell und schließt per Innenpfosten zum 1:0 ab (44.).

Chancenwucher in Hälfte zwei

Nach der Pause legt Juve nach. Koopmeiners verwandelt einen Freistoß aus rund 30 Metern direkt zum 2:0 (52.). Vlahovic gelingt fast der dritte Juve-Treffer, er steht aber zunächst im Abseits (55.) und verpasst dann knapp am zweiten Pfosten (57.).

Juve bleibt weiter am Drücker, Vlahovic markiert in Minute 71 seinen zweiten Abseitstreffer der Partie und verpasst in der 78. noch einmal eine Großchance. Mit dem 3:0 durch Conceicao ist die Partie dann aber spätestens durch (80.). Der eingewechselte Gonzalez markiert in der Schlussphase per Lupfer sogar noch den 4:0-Endstand (89.).

Mit dem klaren Heimsieg zieht Juve souverän ins Viertelfinale der Coppa Italia ein. Dort geht es gegen den FC Empoli.