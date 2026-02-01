Sieg in Straßburg: PSG bleibt französischer Leader

In einer dramatischen Partie im Stade de la Meinau setzt sich Paris Saint-Germain am 20. Spieltag der Ligue 1 knapp mit 2:1 gegen Racing Straßburg durch, obwohl die Gäste die Schlussphase dezimiert bestreiten müssen.

Senny Mayulu bringt die Gäste zunächst in Führung (22.), ehe Guela Doue nach Vorarbeit von Ben Chilwell den raschen Ausgleich erzielt (27.), doch ein später Kopfballtreffer von Nuno Mendes entscheidet das Spiel zugunsten der Pariser (81.).

Die Begegnung beginnt mit einem Paukenschlag, wobei Gary O'Neils Truppe früh die riesige Chance zur Führung auf dem Fuß hat. Nach einer Überprüfung durch den Video-Assistenten entscheidet Schiedsrichter Eric Wattellier auf Strafstoß für die Hausherren, doch Straßburgs Joaquin Panichelli zeigt Nerven und setzt den Ball am Gehäuse vorbei (21.).

Diese Nachlässigkeit wird fast im direkten Gegenzug bestraft: Senny Mayulu nutzt die Gunst der Stunde und bringt PSG mit 1:0 in Front (22.).

In Unterzahl den Sieg erzwungen

Die Elsässer zeigen sich jedoch unbeeindruckt. Nur wenige Minuten später bedient Ben Chilwell seinen Mitspieler Guela Doue, der zum verdienten 1:1 einschiebt (27.).

Obwohl Enriques Elf mit 69 Prozent Ballbesitz das Spielgeschehen über weite Strecken kontrolliert, gelingt es dem Star-Ensemble vor der Pause nicht, erneut vorzulegen, auch weil Torhüter Mike Penders aufmerksam bleibt.

Auch im zweiten Durchgang dominiert der Tabellenführer den Ballbesitz, beißt sich aber an der Defensive der Gastgeber die Zähne aus. Das Spiel nimmt eine dramatische Wendung, als Achraf Hakimi nach einer Unsportlichkeit die Rote Karte sieht und Paris Saint-Germain für die verbleibende Viertelstunde schwächt (75.).

Doch anstatt dass Straßburg das Momentum nutzt, schlagen die Gäste in Unterzahl eiskalt zu. Nach einer präzisen Vorlage von Warren Zaire-Emery steigt Nuno Mendes hoch und wuchtet das Leder per Kopf zur 2:1-Führung in die Maschen (81.).

Spitzenduo im Gleichschritt

In der hektischen Schlussphase versuchen die Gastgeber noch einmal alles und erarbeiten sich mehrere Eckbälle, doch das Bollwerk der Pariser hält stand.

Mit diesem Arbeitssieg hält PSG den Verfolger RC Lens, der an diesem Spieltag ebenfalls gepunktet hat, weiterhin auf Distanz und führt die Tabelle mit nun 48 Punkten an.

Für Racing Straßburg ändert sich an der Ausgangslage nichts; das Team bleibt mit 30 Zählern im gesicherten Mittelfeld, verpasst es jedoch, den Anschluss an die oberen Ränge herzustellen.