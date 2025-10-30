PSG-Stürmer fällt erneut wochenlang aus

Paris Saint-Germain hat im gestrigen Spiel nicht nur wertvolle Punkte im Titelrennen eingebüßt (zum Spielbericht >>>), sondern auch einen schmerzhaften personellen Rückschlag erlitten.

In der 63. Minute musste Desire Doué verletzt ausgewechselt und vom Platz getragen werden. Wie die französische Tageszeitung "L’Équipe" berichtet, zog sich der 20-Jährige einen Riss im rechten Oberschenkel zu.

Für Doué ist es bereits der zweite Rückschlag innerhalb kurzer Zeit: Erst vor zwei Wochen feierte der Offensivspieler sein Comeback nach einer Wadenverletzung. Nun droht ihm erneut eine längere Pause.

Wie lange PSG auf ihn verzichten muss, ist derzeit noch unklar.