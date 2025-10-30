NEWS

PSG-Stürmer fällt erneut wochenlang aus

Mit dem Verdacht auf einen Riss im rechten Oberschenkel musste Desire Doué unter Tränen vom Feld getragen werden.

PSG-Stürmer fällt erneut wochenlang aus Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paris Saint-Germain hat im gestrigen Spiel nicht nur wertvolle Punkte im Titelrennen eingebüßt (zum Spielbericht >>>), sondern auch einen schmerzhaften personellen Rückschlag erlitten.

In der 63. Minute musste Desire Doué verletzt ausgewechselt und vom Platz getragen werden. Wie die französische Tageszeitung "L’Équipe" berichtet, zog sich der 20-Jährige einen Riss im rechten Oberschenkel zu.

Für Doué ist es bereits der zweite Rückschlag innerhalb kurzer Zeit: Erst vor zwei Wochen feierte der Offensivspieler sein Comeback nach einer Wadenverletzung. Nun droht ihm erneut eine längere Pause.

Wie lange PSG auf ihn verzichten muss, ist derzeit noch unklar.

Die Rekord-Einkäufe von Paris Saint-Germain

#21 - Lucas Chevalier
#21 - Lucas Moura

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

PSG lässt gegen Lorient erneut Punkte liegen

PSG lässt gegen Lorient erneut Punkte liegen

International
Exklusiv! Ein Österreicher pfeift wieder in der Champions League

Exklusiv! Ein Österreicher pfeift wieder in der Champions League

Bundesliga
Dem GAK droht der Ausfall eines Leistungsträgers

Dem GAK droht der Ausfall eines Leistungsträgers

Bundesliga
2
Ohne Pöltl: Raptors kassieren vierte Pleite in Folge

Ohne Pöltl: Raptors kassieren vierte Pleite in Folge

Basketball
Nur der Aufstieg zählt für Rapid: "Es war genug der Geschenke"

Nur der Aufstieg zählt für Rapid: "Es war genug der Geschenke"

ÖFB-Cup
22
Sturm nach Cup-Krimi erleichtert: "Muss uns mentale Kraft geben"

Sturm nach Cup-Krimi erleichtert: "Muss uns mentale Kraft geben"

ÖFB-Cup
15
Olympia 2026: Zeitdruck bei Bau von Eishockey-Halle

Olympia 2026: Zeitdruck bei Bau von Eishockey-Halle

Olympia
Kommentare

Kommentare

Paris Saint-Germain Desire Doue Paris