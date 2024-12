Der FC Chelsea unterliegt am 18. Spieltag der Premier League im West-London-Derby gegen den FC Fulham mit 1:2.

An der Stamford Bridge fällt der erste Treffer der Partie in der 16. Minute: Colwill bedient Starspieler Palmer an der Strafraumgrenze, der den Ball unhaltbar im linken Eck versenkt - 1:0.

Noch in der ersten Halbzeit kommt Fulham zu einer Top-Chance. Bassey (26.) tankt sich durch die Abwehr der "Blues" und zielt ins linke Eck, nur um in Torhüter Sanchez seinen Meister zu finden. Auf der Gegenseite steigt Cucurella (36.) bei einem Eckball empor, Fulham-Goalie Leno hält aber mit einer Glanztat die Kugel vor der Linie.

(Text wird unterhalb fortgesetzt)

Rodrigo Muniz vereitelt das Remis

Nach dem Seitenwechsel erwischen erneut die Gastgeber rund um Enzo Maresca erneut den besseren Start. Fernandez (49.) scheitert mit einem scharfen Schuss an Leno.

Wie schon in der Partie zwischen Manchester City und dem FC Everton (Spielbericht>>) kommt es auch im West-London-Derby zu einem Abseitstreffer: Colwill (50.) schreibt nicht zum zweiten Scorerpunkt an, es bleibt beim 1:0.

Danach beruhigt sich das Spiel etwas, die nächste große Chance hat Fulhams Robinson (62.), der zwar die Kugel nach einer Flanke ins linke Eck zirkelt, aber an Sanchez scheitert.

Die "Cottagers" belohnen sich dennoch für ihren Einsatz. Der zuvor eingewechselte Wilson (82.) wird entscheidend von Castagne bedient, der unhaltbar gegen Sanchez trifft.

In der Nachspielzeit jubeln die Fulham-Fans nochmals: Der zuvor eingewechselte Rodrigo Muniz ist beim Lukic-Assist eiskalt und schießt die Gäste mit dem 2:1 in der 95. Minute zum siebten Sieg in der laufenden Saison.

Nottingham setzt Siegesserie fort

Zeitgleich bezwingt Nottingham Forest Tottenham Hotspur mit 1:0 und feiert nach der Niederlage gegen Manchester City (4.12.) den vierten Sieg in Folge.

Der erste und einzige Treffer fällt in der 28. Minute durch Elanga. Gibbs-White bespielt den Flügelakteur entscheidend, der sich im Strafraum durchsetzt und ins linke Eck versenkt.

Die "Spurs" werden zwar durch Johnson (39./57.) zweimal gefährlich, der Offensivspieler scheitert aber beide Male an einer Spitzenparade von Nottingham-Goalie Sels. In der Nachspielzeit sieht Tottenhams Spence die Gelb-Rote Karte und wird vom Platz gestellt (90.+4).

Ein Punkt für Glasners Crystal Palace

Newcastle United bezwingt unterdessen zehn Aston-Villa-Spieler mit 3:0.

Die "Magpies" legen in der zweiten Minute den Grundstein für den dritten Sieg in Reihe, weil Gordon nach Joelinton-Vorarbeit trifft. Die Gäste aus Birmingham schwächen sich noch in Halbzeit eins selbst: Duran (32.) wird mit einer Roten Karte vom Platz geschickt.

Im zweiten Abschnitt sorgt Isak (59.) mit dem 2:0 frühzeitig für die Entscheidung, das 3:0 in der 81. Minute durch Guimaraes wird wegen Handspiels nicht gegeben. Den gültigen dritten Newcastle-Treffer erzielt schließlich Joelinton (90.+2) in der Nachspielzeit.

West Ham United besiegt den Tabellenletzten FC Southampton mit 1:0, AFC Bournemouth und Oliver Glasners Crystal Palace trennen sich 0:0.

