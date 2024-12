Der FC Liverpool baut am Boxing Day die Tabellenführung weiter aus! Die "Reds" gewinnen am 18. Spieltag der Premier League vor heimischem Publikum mit 3:1 gegen Leicester City.

Für die Elf von Cheftrainer Arne Slot ist der Erfolg an der Anfield Road kein leichter. In der sechsten Minute sorgt "Foxes"-Offensivakteur Ayew für die frühe Führung der Gäste, Liverpool läuft bis zur Halbzeitpause dem Rückstand hinterher.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte jubeln die Heimfans: Mac Allister bedient Gakpo entscheidend, der zum 1:1 trifft. Nach dem Seitenwechsel erwischen die Gastgeber den perfekten Start, weil Mac Allister mit seinem zweiten Assist maßgeblichen Anteil am Jones-Treffer (49.) hat. An der 2:1-Führung ändert auch ein Videostudium aufgrund eines möglichen Foulspiels nichts.

Salah sorgt für die Entscheidung

Die "Reds" jubeln anschließend zwar nochmals, da aber nur kurz. Denn Gakpo (68.) netzt zwar zum zweiten Mal, nach einem Videostudium wird aber klar, dass der Niederländer im Abseits stand. Der Spielstand hält daraufhin weiter bei 2:1.

In den Schlussminuten bringt Salah (82.) mit einem Solo und seinem 100. Premier-League-Tor an der Anfield Road den Heimsieg der "Reds" unter Dach und Fach. Die Gastgeber bauen die Tabellenführung auf sieben Zähler gegenüber Verfolger Chelsea aus, haben aber weiterhin ein Spiel weniger auf dem Konto.

Die "Blues" verloren zuvor überraschend daheim gegen den FC Fulham (Spielbericht>>>), auch Manchester City (7./28) und Manchester United (14./22) ließen in ihren Partien Punkte liegen.

Premier League: Diese Kicker erzielten die meisten Hattricks