Nach Manchester City strauchelt am Boxing Day auch Stadtrivale Manchester United. Die "Red Devils" kassieren am 18. Spieltag der Premier League auswärts bei Wolverhampton eine 0:2-Pleite.

Die Wolves lassen in der Anfangsphase des Spiels wenig Chancen der Gäste aus Manchester zu, mit Fortdauer werden die Hausherren immer mutiger. Ein Treffer fällt in den ersten 45 Minuten jedoch keiner.

ManUnited eine ganze Hälfte in Unterzahl

Die zweite Spielhälfte beginnt mit einem Platzverweis: Uniteds Bruno Fernandes verlässt nach einem Foul an Nelson Semedo mit Gelb-Rot vorzeitig den Rasen (47.).

Wenige Sekunden später jubeln die Wolves, doch der Treffer von Strand Larsen (49.) zählt aufgrund einer Abseitsposition nicht.

In der 58. Minute ist es dann so weit: Matheus Cunha versenkt einen Eckball direkt im langen Eck. United-Goalie Onana moniert, von Bueno im Fünfmeterraum behindert worden zu sein, aber das Tor zählt.

Von den "Red Devils" kommt offensiv in Summe zu wenig, die Hausherren lassen in Überzahl kaum etwas zu und setzen in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Der zuvor eingewechselte Hwang Hee-Chan trifft in der letzten Spielminute zum 2:0 (90.+9).

Manchester United rutscht nach der achten Saison-Niederlage auf Platz 14 (22 Punkte) ab, Wolverhampton ist vorerst 17. (15).

