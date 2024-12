Fünfter Sieg in Folge: Chelsea rückt an Liverpool heran

Der FC Chelsea gewinnt am 16. Spieltag der englischen Premier League gegen den FC Brentford mit 2:1.

Die "Blues" müssen sich an der Stamford Bridge bis zur 43. Minute mit dem ersten Treffer gedulden. Zuvor sorgen aufseiten der Gastgeber Jackson (11.) und Madueke (39.) für zwei brandgefährliche Aktionen. Zwischendurch will Damsgaard (29.) Brentford in Front bringen, ist aber glücklos.

Für das 1:0 sorgt schließlich Europameister Cucurella. Dem Spanier gelingt nach einer Flanke von Madueke mit einem Kopfballtor an den linken Innenpfosten die Führung (43.).

Jackson bringt Chelsea auf Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel geht es munter weiter: Jackson (60.) schießt über die Latte, Norgaard (73.) vergibt die wohl beste Chance der "Bees." Der Schuss des Dänen landet nach einer Direktabnahme an die Unterkante der Latte und springt noch vor der Torlinie zurück auf den Rasen.

Auf der Gegenseite sorgt Jackson für einen Befreiungsschlag, der für Chelsea auf 2:0 erhöht (80.). Die Gäste geben aber nicht auf, belohnen sich aber zu spät: Zunächst trifft Carvalho (77.) nach einem scharfen Schuss nur die Latte, ehe Mbeumo per Konter (90.) doch noch trifft.

Am Ende geht Chelsea als Sieger vom Feld. Kurios: Nach dem Schlusspfiff sieht Cucurella die Gelb-Rote Karte und ist damit für den nächsten Spieltag gesperrt.

Mit dem fünften Sieg en Suite haben die "Blues" nun 34 Punkte auf dem Konto und liegen damit nur zwei Zähler hinter dem FC Liverpool, der gegen Fulham 2:2 gespielt hat.

Tottenham gelingt erster Sieg seit knapp einem Monat

Das Parallelspiel zwischen Tottenham Hotspur und FC Southampton endet für die Nordlondoner mit einem 5:0-Sieg.

Die "Spurs", die zuletzt drei Ligaspiele in Folge ohne Sieg blieben, gehen bereits in der ersten Minute durch Maddison mit 1:0 in Führung. Bis zur 15. Minute erhöhen Son (12.) und Kulusevski (14.) den Spielstand auf 3:0.

Saar (25.) trägt sich kurz darauf ebenfalls in die Torschützenliste ein, ehe Maddison (45.+4) noch in der ersten Halbzeit seinen Doppelpack schnürt. In der Tabelle ist Tottenham mit 23 Punkten Zehnter, Brentford punktgleich Elfter.

Die prominentesten Überläufer von Manchester