Liverpool und Arsenal lassen im Titelkampf Punkte liegen

Der FC Liverpool kommt am 16. Spieltag der Premier League zuhause gegen Fulham nur zu einem 2:2.

Dabei beginnt die Partie für die "Reds" alles andere als ideal. Bereits in der 11. Minute gehen die Gäste durch Andreas Pereira mit 1:0 in Führung.

Dann kommt es noch schlimmer. Andrew Robertson begeht als letzter Mann ein Foul, muss mit einer Roten Karte in der 17. Minute vom Platz.

Liverpool trifft nach Pause

In Unterzahl tut sich der Tabellenführer schwer, muss mit einem Rückstand in die Pause. Die Slot-Elf startet in Durchgang zwei aber nach Wunsch. Cody Gakpo bringt den Spitzenreiter in der 47. Minute wieder in die Partie.

In weiterer Folge investieren die Londoner wieder vermehrt ins Spiel, wittern in einer ausgeglichenen zweiten Hälfte die Chance auf den Sieg an der Anfield Road.

Die Führung gelingt auch, Rodrigo Muniz bringt den Underdog in der 76. Minute in Führung. Drei Punkte wandern dennoch nicht in die Hauptstadt: Diogo Jota besorgt in der 86. Minute für die Heimmannschaft den Ausgleich.

Liverpool führt mit 36 Punkten weiter die Tabelle an, Fulham verweilt vorerst auf Platz neun (24 Pkt.).

Arsenal mit Heimremis

Im Parallelspiel lässt auch Arsenal wichtige Zähler liegen. Die "Gunners" erreichen zuhause gegen Everton nur ein 0:0.

Dabei dominieren sie über weite Phasen die Partie, gehen mit den Chancen allerdings fahrlässig um. Bei einem Spiel mehr als Liverpool hält der Dritte bei 30 Punkten. Everton ist mit 15 Zählern 15.

Im Parallelspiel schlägt Newcastle (11./23 Pkt.) Leicester City (16./14 Pkt.) mit 4:0.

Ipswich (18./12 Pkt.) gelingt ein 2:1-Last-Minute-Auswärtserfolg im Abstiegskampf gegen Wolverhampton (19./9 Pkt.).

