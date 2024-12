Wieder verletzt: United muss auf Mittelfeld-Star verzichten

Schlechte Nachrichten für Manchester United und Ruben Amorim.

Wie der englische Rekordmeister vor dem Spiel gegen den AFC Bournemouth bekannt gibt, wird Mittelfeldspieler Mason Mount für mehrere Wochen ausfallen. Der 36-fache englische Nationalspieler zog sich beim Derby-Sieg gegen Manchester City (zum Spielbericht) eine Verletzung am Oberschenkel zu und musste schon nach 14 Minuten vom Feld.

"Ich kann kein konkretes Datum nennen, er wird aber lange fehlen", sagt Trainer Amorim auf der Pressekonferenz vor der kommenden Ligapartie.

Der 25-Jährige, der bei den "Reds" seit seinem Wechsel vom FC Chelsea nicht wirklich in Tritt kommt, muss damit erneut pausieren. Er verpasste bereits im September und Oktober zehn Spiele aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Für den englischen Rekordmeister bestritt Mount, der im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von rund 65 Millionen Euro nach Nordengland wechselte, bislang nur 32 Spiele.

ℹ️ Ruben has confirmed that Mason is unavailable for "several weeks".



You'll be back stronger, Mase ❤️#MUFC || #PL