Ist die Eintracht Frankfurt bald ihren Topscorer los?

Laut "Sky" soll Omar Marmoush das Interesse vom kriselnden Topklub Manchester City geweckt haben. Die Verhandlungen zwischen dem amtierenden Premier-League-Champion und dem 25-Jährigen sollen demnach schon fortgeschritten sein, eine vollständige Einigung gäbe es aber noch nicht.

Der Ägypter selbst soll jedenfalls nicht abgeneigt sein und soll mit einem Transfer bereits im jetzigen Winter liebäugeln. Konkreten Kontakt zwischen Frankfurt und Manchester gab es noch nicht. In Frankfurt hat Marmoush noch bis zum Juni 2027 einen Vertrag.

Billig dürfte der Offensivmann, der der Eintracht in der laufenden Saison in 15 Bundesliga-Einsätzen 13 Tore sowie acht Assists bescherte, jedenfalls nicht sein. So soll sich sein Preisschild auf 50 bis 60 Millionen belaufen.

🚨🦅 EXCLUSIVE | Concrete negotiations are currently taking place between Manchester City and the management of Omar #Marmoush ✔️



Discussions on the player’s side are advanced, but a full verbal agreement has not yet been reached. The 25-y/o top striker loves Frankfurt but is… pic.twitter.com/Mod0X4rP9f