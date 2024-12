Königsklasse in Gefahr: Guardiola ruft Transferoffensive aus

Pep Guardiola hofft mit Blick auf die sportliche Krise und die Verletzungssorgen bei Englands Fußballmeister Manchester City auf Verstärkungen im Winter.

"Wir müssen Spieler verpflichten. Auf jeden Fall", forderte der Star-Trainer, nachdem sein Team am Donnerstag nicht über ein 1:1 gegen den FC Everton hinausgekommen war. City hat von den vergangenen 13 Pflichtspielen nur eines gewonnen und liegt in der Premier League auf Rang sieben - fünf Punkte hinter den Champions-League-Plätzen.

Guardiola wirkte in den vergangenen Wochen immer verzweifelter und scheint mit seinem Latein am Ende. Vor allem der Ausfall von Ballon-d'Or-Gewinner Rodri traf die Mannschaft schwer. "Wir haben vor allem hinten und in der Mitte Probleme. Ich denke, wir müssen kaufen", bekräftigte der Katalane.

Rekordumsatz und Jahrhundert-Prozess

Die Mittel dafür sind bei den "Skyblues" ohnehin stets vorhanden, hat der Verein schließlich mit der Herrscherfamilie in Abu Dhabi einen äußerst solventen Besitzer. Zudem schloss der Verein die vergangene Saison mit einem Rekordumsatz von knapp 1,04 Milliarden Euro ab und erwirtschaftete im Sommer weitere 116 Millionen Euro Gewinn durch Spielertransfers.

Die Kassen der Citizens sind also gut gefüllt und könnten eine größere Shoppingtour ermöglichen. Der Wintertransfermarkt sei aber nicht einfach und City suche Spieler "für die nächsten drei, vier, fünf Jahre", wie Guardiola erklärt.

Parallel dazu läuft weiterhin die Urteilsfindung im Prozess wegen 115 mutmaßlichen Verstößen gegen die Finanzregeln und das Financial Fairplay der Premier League. Im laut britischer Presse "Fußballprozess des Jahrhunderts" droht theoretisch sogar ein Ausschluss aus der Premier League.

