In der Saison 2023/24 war Maximilian Wöber in die Deutsche Bundesliga an Borussia Mönchengladbach verliehen.

Dort zählte er zum Stammpersonal, eine feste Verpflichtung des Leeds-Kickers wurde angestrebt. Dies scheiterte aber an der zu hohen Ablöseforderung der Engländer.

Ein Schweizer als entscheidendes Puzzlestück

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

Mit einem halben Jahr Verzögerung könnte es nun aber doch soweit sein. Wie das vereinsnahe Medium "Leeds United News" berichtet, soll sich Leeds-Coach Daniel Farke für Gladbachs Nico Elvedi interessieren. Farke hatte ihn zu seiner Zeit bei den "Fohlen" selbst unter seinen Fittichen und war schon damals ein großer Fan des Schweizers ("In Bestform ist er einer der besten Innenverteidiger Europas").

Wie das Medium berichtet, soll ein Tauschdeal im Raum stehen. Allerdings könnte bei dem Vorhaben ein anderer Klub eines ÖFB-Legionärs dazwischenfunken. Auch die Wolverhampton Wanderers, wo der am Kreuzband verletzte Sasa Kalajdzic unter Vertrag steht, sollen sich um Elvedi bemühen.

Wöber absolvierte in dieser Saison bisher sieben Spiele für Leeds, nur eines davon über 90 Minuten. Im September und Oktober fiel er mit einer Knieverletzung aus.